Cristina D’Avena tour 2017, il calendario dei concerti

Mentre lungo lo stivale si discute dei concertoni estivi, dei festival, si dibatte sulla debacle del 1° maggio e sui probabili giudici dei prossimi talent, c’è un artista che macina live e sold out da anni, che sa riempire piccoli locali ma anche il forum di Milano, che alterna esibizioni accompagnate da live band “in prestito” come da basi alla karaoke, ma che per tutti è un’icona della nostra musica pop.

No, quello che sto scrivendo non è frutto di un colpo di sole fuori stagione o una presa per i fondelli, ma una precisa convinzione di chi sta pigiando su questi tasti: Cristina D’Avena è parte della musica italiana dalla fine degli anni sessanta e da quel valzer del moscerino a oggi non si è più fermata.

Certo da sempre si cimenta con quello che definiremmo un genere di nicchia, ma talmente di nicchia che tutti quelli che oggi godono di un’iscrizione all’anagrafe almeno una volta nella vita si sono ritrovati ad averci a che fare: lei è infatti l’unica artista ad avere un pubblico di ascoltatori e fan che non ha età, che siano nonni o genitori che se le sono sorbite dai figli, giovani o diversamente giovani che hanno cantato almeno una delle sue canzoni.

Ebbene quest’estate, nella cornice di alcune fiere ed eventi targati Comics, la D’Avena, attualmente impegnata nella promozione dell’ultimo film sui Puffi, tornerà a esibirsi per pochi concerti estivi con lo spettacolo “Semplicemente Cristina 2017”: un viaggio nelle atmosfere uniche del mondo di Cristina D’Avena in uno show che prevede il suo intero repertorio riarrangiato da un’orchestra di nove elementi e otto coristi: la Db Day’s Band.

Non mancheranno i classici cavalli di battaglia come “Occhi di Gatto”, “Mila e Shiro”, “Pollon combinaguai” solo per citarne alcune, ma anche alcuni brani emarginati dal tempo e rinvigoriti da nuovi arrangiamenti.

I numeri di Cristina sono mostruosi : in quasi 35 anni di carriera è arrivata ad incidere 312 pubblicazioni e 721 canzoni di cui ben 386 sigle di cartoni animati vendendo oltre 7 milioni di copie. No, non le conosco tutte, ma credo che come me in molti ne sappiano cantare parecchie e abbiano almeno una playlist di sigle dei cartoni nel loro I-pod: niente di cui vergognarsi, al massimo da fare invidia a chi si professa fan di un artista senza manco conoscerne i testi, trovandosi poi ai concerti a fare scena muta o il palo della luce col telefonino in modalità torcia in mano nel momento dei lenti.

Io no, salto sulle note di Jem, urlo su quelle di Holly e Benji, mi tormento con I piccoli problemi di cuore e vorrei tanto schiacciare quei maledetti scarafaggi! E per farlo mi vado a vedere Cristina live, che tanto il biglietto costa poco, il divertimento è tanto e se le ascolti bene, molte di quelle sigle sono dei signori brani che meritano assai di più dei tormentoni estivi che tra poco arriveranno a tediarci…

Cristina D’Avena tour 2017

2 giugno – Catania, Etna comics

11 giugno – Verona , La Sagra dei Fumetti

9 Luglio – Varallo , Alpàa

24 luglio – Marina di Pietrasanta , La Versiliana

1 Agosto – Isola d’Elba , Evento a cura di Agenzia Scoop

