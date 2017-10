Annunciati la tracklist e i nomi dei big della canzone italiana che duetteranno con Cristina D’Avena nel suo nuovo disco: “Duets – Tutti cantano Cristina”, in uscita venerdì 10 novembre 2017.

Sedici grandi nomi per altrettante canzoni, il meglio del repertorio della regina delle sigle di cartoni animati, che in trentacinque anni di carriera, festeggiati con quest’uscita, ha collezionato qualcosa come 312 pubblicazioni discografiche e 721 canzoni, di cui ben 386 sigle di cartoons.

Arisa, Baby K, Loredana Bertè, Elio, Emma, J-Ax, e Francesca Michielin sono solo alcuni dei nomi del ventaglio di artisti molto variegato, scelto da Cristina per accompagnarla in questa nuova entusiasmante avventura.

Tracklist:

