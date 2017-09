CTS Eventim acquisisce la quota di maggioranza di Vertigo

CTS Eventim, uno dei maggiori gruppi internazionali operante nel settore della vendita online dei biglietti e nella produzione e promozione di eventi musicali e di intrattenimento, che possiede già TicketOne, ha acquisito il 51% di Vertigo S.r.l., attiva nel settore della musica e degli spettacoli dal vivo in Italia.

Vertigo è stata fondata da Andrea e Stefano Pieroni, che continueranno a guidare l’azienda dalla sede di Milano. Entrambi hanno alle spalle un’esperienza pluriennale nel settore del live entertainment e in passato hanno ricoperto ruoli manageriali in Live Nation Italia. Andrea Pieroni, Amministratore Delegato di Vertigo, ha dichiarato: “La partnership con CTS Eventim è una pietra miliare per Vertigo e ci aiuterà ad intraprendere il prossimo importante passo nel nostro sviluppo. Vogliamo ampliare ulteriormente il nostro portfolio nei prossimi anni e continuare a offrire un servizio creativo e focalizzato per i diversi generi di artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Il fatto che CTS Eventim, con le sue risorse e con la sua esperienza unica, ci sostenga da qui in avanti, sarà un importante stimolo per la nostra squadra e per i nostri partner.”

CTS Eventim avrà due membri nel Consiglio di Amministrazione di Vertigo e consoliderà completamente la società attraverso la controllata Medusa Music Group. Con la finalizzazione di questa operazione, gli eventi dal vivo verranno promossi e organizzati dalle società facenti capo al Gruppo in otto Paesi. Oltre all’Italia sono presenti Germania, Austria, Svizzera, Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi.

