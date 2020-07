Da Verona Accendiamo La Musica: cinque giorni di eventi a settembre 2020

Si terrà a settembre 2020 “Da Verona accendiamo la musica”. La rassegna arriva in un anno caratterizzato da un completo stop delle attività a causa della pandemia Covid-19; cinque giorni di eventi che si svilupperanno tra il 2 e il 6 settembre.

La decisione di dedicare l’edizione ai numerosi lavoratori del settore, molti dei quali con contratti intermittenti, ha spinto gli organizzatori (tra i quali figurano i promoter nazionali Livenation, Friends&Partners e Vivo Concerti) a destinare i proventi dell’intero calendario di eventi al “Fondo Covid19 – Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, promosso da FIMI e Spotify. 70 artisti e 350 musicisti si esibiranno all’Arena di Verona che ospiterà il main stage al centro della platea.

Quattro delle cinque serate, dal 2 al 5 settembre con diretta su Rai Uno, saranno dedicate agli annuali Music Awards arrivati alla quattordicesima edizione; la serata conclusiva del 6 settembre sarà caratterizzata da un evento di ben cinque ore chiamato “Heroes – Il futuro inizia adesso”. Nel corso delle giornate si terranno anche degli eventi collaterali che prevedono incontri tematici e workshop.

Una novità per il nostro Paese, un evento dal vivo in streaming a pagamento che vedrà tra il pubblico come invitati speciali gli operatori socio-sanitari. I ricavi della vendita dei biglietti (10,90 euro inclusa prevendita) al netto dei costi della produzione saranno destinati al Fondo Covid19 sopra citato. La lineup degli artisti, molti dei quali hanno visto i loro concerti rimandati al 2021, sarà definita nel corso dei prossimi giorni.

Photo Credit: Ernesto Sguotti – Wikipedia

Comments

comments