Daft Punk, confermata la loro presenza per la colonna sonora di Tron 3?

Sì, la Disney e al lavoro per un terzo episodio della saga Tron. E no, al momento la presenza dei transalpini Daft Punk non è ancora stata ufficializzata. Al contrario di quanto affermato da numerosi magazine nelle ultime ore, il coinvolgimento del più famoso duo di musica elettronica francese al momento non è ancora stato ufficializzato, ma alcuni insider a contatto con i piani alti del colosso dell’entertainment statunitense avrebbero affermato che la trattativa sarebbe ad uno stadio avanzato.

Del seguito di Tron: Legacy, successore in una pellicola culto e d’avanguardia uscita nelle sale nel 1982, si è iniziato a parlarne già prima della sua uscita avvenuta a fine 2010. Il film, che ha visto nel cast anche Jeff Bridges che per l’occasione riprese il ruolo di Kevin Flynn, sarebbe stato infatti parte di un progetto più ampio che avrebbe avuto risvolti anche in altri campi oltre a quello cinematografico. Un progetto annunciato ma molto spesso rinviato e nel 2015 anche annullato.

Come cancellata è stata la serie prevista sul servizio streaming Disney+, proprio per il desiderio della casa di Burbank di riportare il brand nelle sale cinematografiche, anche alla luce del successo dell’uscita al cinema di dieci anni fa. Progetto che a questo punto, secondo alcune fonti molto vicine alla produzione che hanno anche confermato la mancanza di un regista, sarebbe in uno stadio avanzato con l’attore Jared Leto che si aggiungerebbe al cast di Tron: Legacy che verrebbe confermato in toto. Nessun dettaglio invece sullo script, che nelle sue prime stesure prevedeva una storia basata sull’integrazione tra il mondo virtuale The Grid e quello reale.

L’ultimo disco dei Daft Punk, Random Access Memories, risale al 2013, ma la loro attività non è stata ferma negli ultimi sette anni. Oltre alla collaborazione con The Weeknd, che è sfociata nei singoli Starboy e I Feel It Coming, i francesi hanno collaborato tra i tanti anche con Pharrell Williams, per il singolo Gust Of Wind tratto dal suo studio album GIRL. Si era parlato inoltre di un loro coinvolgimento con il regista horror italiano Dario Argento per una sua pellicola di prossima uscita, Occhiali Neri.

