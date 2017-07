Collisioni festival 2017, doppia data di Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè

Raddoppia l’evento speciale previsto al Collisioni Festival 2017. A grande richiesta infatti, Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè, oltre al concerto in programma per sabato 15 luglio, saliranno insieme sul palco anche venerdì 14 per la gioia dei tanti fan.

I tre artisti non hanno mai suonato tutti insieme. Sul palco di Collisioni suoneranno un set comune, per poi esibirsi individualmente con i rispettivi gruppi. Per il gran finale saranno poi di nuovo tutti e tre sul palco, ciascuno con i propri musicisti che si affiancheranno per comporre un’unica grande band.

Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè Collisioni Festival 2017

14 e 15 luglio: Barolo, Collisioni Festival 2017

Prezzo biglietti: € 20 euro più diritti di prevendita per ciascuno dei due concerti.

I biglietti per la data del 14 luglio sono già disponibili in prevendita su TicketOne, mentre si possono ancora acquistare i tagliandi per il concerto di sabato 15 luglio, fino ad esaurimento.

Comments

comments