Lettera aperta a Danti dopo il video di Enjoy: Che ti sta succedendo?

Caro Danti,

io e te non ci conosciamo personalmente. Però, siccome seguo le tue gesta quotidiane da parecchio tempo e in passato ho anche speso dei soldi per venirti a sentire dal vivo, so molto di te. Ti sto scrivendo questa lettera perché sono preoccupato. Sì hai capito bene. Che ti sta succedendo? Hai sempre avuto questo animo – passami il termine – cazzaro che trasmettevi sapientemente nei tuoi pezzi, ma ultimamente qualcosa è cambiato. Dopo tanti anni di attività i tuoi lavori stanno calando notevolmente di qualità e non voglio mentirti ma soprattuto non voglio mentire a me stesso. Il tuo ultimo singolo “Enjoy” prodotto dai Marnik, uscito ieri venerdì 17 marzo, è un qualcosa di inascoltabile.

In passato ti ho sempre difeso e avevo tutto sommato accettato questa tua collaborazione con Rovazzi, perché tanto le “canzoni” le “cantava” lui. Avevo storto un po’ il naso quando insieme a Gabry Ponte, in estate, hai pubblicato “Che ne sanno i 2000”, ma ho pensato fosse un semplice scivolone che durante una carriera capita a tutti. Con l’uscita di “Enjoy” però ho capito. Sì ho capito che la strada che hai intrapreso è questa. Una strada in discesa fatta di video copia e incolla con youtuber, Greta Menchi, star della tv come fa Rovazzi, e potrei andare avanti ancora.

Caro Danti, sei affetto dalla sindrome di Rovazzi o forse sei semplicemente affetto dalla sindrome di Danti. Dove è finito il Daniele Lazzarin che dedicava le canzoni alla sua Paola con l’aiuto di Dargen D’Amico?

Ovviamente, sei libero di fare che ti pare e di collaborare con chi vuoi, ci mancherebbe, ma la tua carriera artistica somiglia sempre più a una pessima copia di Rovazzi. E lo so che nell’ultimo periodo hai ottenuto più riconoscimenti e sponsor che in dieci anni di carriera. E so anche che lunedì inizi a lavorare come inviato da Milano per l’edicola di Fiorello su SkyUno, e sono contento per te. Davvero. Però musicalmente parlando, io mi sono annoiato mortalmente e spero che in fondo sia stufo anche tu di dover per forza continuare a seguire questo finto copione. E sappi che non sono del partito EMP (Era meglio prima) ma questo tuo modo di fare musica per il “grande pubblico”, e di passare come quello scemo che fa battute, mi fa incredibilmente girare le palle. Davvero hai bisogno di tutto questo per continuare a pagare il mutuo?

