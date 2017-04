Dargen D’Amico tour 2017, il calendario dei concerti

“Variazioni è un album schietto in cui Dargen D’Amico si è sentito libero di fare quello che voleva senza badare troppo alle mode del momento” ( Qui trovate la recensione).

Il nuovo album di Dargen D’Amico “Variazioni” è uscito lo scorso 28 marzo. Il rapper porterà in giro per l’Italia l’ambizioso progetto, e ad accompagnarlo ci sarà Isabella Turso . La pianista ha arrangiato i nuovi brani e reinciso alcuni pezzi tratti dal più che decennale repertorio di Dargen.

