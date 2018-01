È uscito nella notte “Sick Side“, il nuovo progetto targato Dark Polo Gang. L’album è composto da undici tracce prodotte da Sick Luke e un unico protagonista al microfono: Side. Come tutti gli altri dischi della gang, usciti in questi due anni, sono presenti come feat. Tony, Wayne e Pyrex.

“Sick Side” non cambia di una virgola lo stile e le tematiche della Dark Polo Gang ma, se non altro, riesce a mantenere una certa freschezza di suono grazie a un Sick Luke che ancora una volta si dimostra uno dei produttori più talentuosi del panorama italiano.

Dark Polo Gang – Sick Side – La copertina e la tracklist

1. Intro

2. Diego Armando Maradona

3. Luxory

4. Amorevole

5. Fiori d’erba

6. In giro con i miei cani

7. Cheesecake

8. Fantasmi

9. Fuck Gosha

10. Lullaby

11. Almighty

Ascolta di seguito, “Sick Side” della Dark Polo Gang.

Comments

comments