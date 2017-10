UMI Upfront: dalla classica al metal, una pioggia di dischi in arrivo

Si sono svolti ieri, mercoledì 4 ottobre 2017, alla Santeria Social Club di Milano gli Upfront di Universal Music Italia. Nel corso della serata – tra le esibizioni di Elisa, new entry in casa UMI, JP Cooper, promessa dell’R&B britannico, e Jake La Furia – la discografica ha annunciato le uscite degli ultimi tre mesi del 2017 e anticipato qualche succosa notizia su quelle previste per il 2018.

Ultimo trimestre 2017:

Italia:

Niccolò Fabi, “Diventi Inventi 1997-2017” (raccolta in doppio cd o cofanetto in edizione limitata), 13 ottobre;

Mannarino, “Apriti Cielo Live” (disco live+best of), 20 ottobre;

Paolo Conte, “Zazzarazàz – Uno spettacolo d’arte varia” (box deluxe 4 cd e superdeluxe con 8 cd), 27 ottobre;

Zucchero, “Wanted” (best of 3 cd, con tre inediti e dvd del live all’Arena di Verona), 3 novembre;

Francesco Guccini, “Osteria delle dame” (raccolta di concerti inediti), 3 novembre;

Tiziano Ferro, “Special Edition Il mestiere della vita Urban vs Acoustic” (2 cd), 10 novembre;

Cesare Cremonini, titolo TBA, 24 novembre;

Fabri Fibra, titolo TBA (EP inediti), novembre;

Jovanotti, titolo TBA, 1 dicembre;

Vasco, “Modena Park” (2dvd+3cd live), 8 dicembre;

Max Gazzé, “Alchemaya”, data uscita TBA.

International:

Jeff Beck, “Live at the Hollywood Bowl” (2cd+dvd), 6 ottobre;

Carla Bruni, “French Touch”, 6 ottobre;

A-Ha, “MTV Unplugged”, 6 ottobre;

JP Cooper, “Raised Under Grey Skyes”, 6 ottobre;

Maroon 5, “Red Pill Blues”, data TBA, ma in preorder dal 6 ottobre;

Beck, “Colors”, 13 ottobre;

Niall Horan, “Flicker”, 20 ottobre;

Frank Zappa, “Halloween Night 77” (live), 20 ottobre;

Taylor Swift, “Reputation”, 10 novembre;

Metallica, “Master Of Puppets (Remastered) – Deluxe Box Set” (10 cd), 10 novembre;

R.E.M., “Automatic For the People – 25th Anniversary Edition” (rimasterizzato e remixato in Dolby Atmos, anche in versione deluxe con 4 cd contenenti materiale inedito), 10 novembre;

Elton John, “Diamonds” (greatest hits definitivo disponibile in formato 2CD, box 3CD edizione limitata e 2 LP), 10 novembre;

Seal, “Standards”, 10 novembre;

Queen, “News Of the World – 40th Anniversary Edition” (cofanetto disponibile in LP nuovo cutting dal master analogico originale, 3 cd, con versione alternativa dell’album e un disco di out-take, inediti e rarità, edizione LP super deluxe con i 3 cd, il vinile e un dvd di “Queen: The American Dream”), 17 novembre;

Pearl Jam, “Lets Play Two” (documentario in DVD e Blue Ray), 17 novembre;

Noel Gallagher’s High Flying Birds, “Who Built the Moon?”, 24 novembre;

U2, “Songs of Experience”, 1 dicembre;

Sam Smith, titolo TBA, data TBA;

Thirty Seconds to Mars, titolo TBA, data TBA, anche se Jared Leto nel video proiettato durante gli Upfront ha fatto sapere che ci vedremo: “molto molto mooolto presto”.

Tante anche le novità annunciate per le divisioni Classica e Jazz, tra cui:

Goran Bregovich, “Three letters From Sarajevo”, 6 ottobre;

Luciano Pavarotti, “The Complete Opera Recordings”, 13 ottobre;

Norah Jones, “Day Breaks Deluxe”, 27 ottobre;

Francesca Dego, “Paganini 1 Wolf-Ferrari Violin Concertos” (Deutsche Grammophon), 27 ottobre;

Gregory Porter, “Nat King Cole & Me”, 27 ottobre;

Herbert Von Karajan, “Complete Recordings” (Deutsche Grammophon), 3 novembre;

Asaf Avidan, “The Study On Falling”, 3 novembre 2017;

Accademia Bizantina, “Bach The Art of Fugue”, 10 novembre.

Un finale d’annata ricco di pubblicazioni, a cui seguirà un 2018 che, stando alle anticipazioni date nella serata di ieri, promette di non essere da meno con l’arrivo dei nuovi album di Emma Marrone (“un progetto maturo e ambizioso, che sorprenderà), Elisa, Raf, Elodie, Federica Carta, Dolcenera, Marracash, Guè Pequeno, Eros Ramazzotti, i Negrita, il ragazzo prodigio della trap Sfera Ebbasta, Gemitaiz&Madman, Joan Thiele e l’esordio di Vegas Jones. E poi ci sono i nuovi talenti Bouchra, Selton, Mahmood, Priestess e Carl Brave x Franco 126.

Sorprese in arrivo anche sul versante Rolling Stones, che dopo l’edizione celebrativa per il cinquantesimo di “Their Satanic Majesties Request” e il concertone di Lucca, dovrebbero annunciare sui loro canali social qualche succosa novità.

