Dave Holland, morto a 69 anni l’ex batterista di Trapeze e Judas Priest

È di ieri la conferma della morte di Dave Holland, nato a Northampton (UK) il 5 aprile 1948. Celebre per essere stato il batterista dei Judas Priest e, prima, per aver fondato il gruppo hard rock dei Trapeze insieme a Glenn Hughes (sì, sì, quel Glenn Hughes). Nonostante la presenza celebre, i Trapeze non raccolsero quanto potevano meritare, in quanto Hughes mollò per entrare nei Deep Purple. La band tirò avanti qualche tempo ancora, ma a fine anni ‘70 arrivò l’occasione della vita anche per Holland.

L’ingresso nei Judas Priest fu la chance in questione, e Holland rimase nella band per tutti gli anni ‘80, suonando sui dischi-capolavoro del Prete di Giuda. L’uscita dalla band a fine anni ‘80 (prima dell’uscita di “Painkiller”, l’ultimo grande capolavoro degli inglesi), portò il batterista a provare una reunion dei Trapeze e ad esibirsi come turnista per qualche tempo.

Si dedicò poi a clinic di batteria e lezioni private. Fu proprio in seguito ad alcune di queste lezioni che arrivò l’accusa gravissima di molestie sessuali su di un ragazzo minorenne portatore di handicap. Holland venne arrestato e rimase in carcere per otto anni, proclamandosi innocente per tutto il tempo e dichiarando di essere vittima di un errore giudiziario. Nonostante le sue dichiarazioni, Tony Iommi (Black Sabbath) sostituì sul suo EP “The 1996 DEP Sessions ” del 2004 tutte le tracce di batteria registrate da Holland, dichiarando che non voleva parti suonate da un condannato per reati sessuali su di un suo lavoro.

Dopo l’uscita di prigione Holland si ritirò a vita privata, al punto che nessuno è attualmente a conoscenza delle cause della sua morte, e addirittura la conferma del decesso è arrivata da parte di una testata spagnola solo il 22 di gennaio, con un comunicato che diceva semplicemente che il batterista inglese era deceduto sei giorni prima presso l’Ospedale Universitario Lucus Augusti di Lugo (Spagna).

Nonostante sia difficile, alla luce degli avvenimenti intercorsi durante la sua vita, dividere l’artista dall’uomo, vogliamo ricordare proprio il Dave Holland artista, proponendo questa breve playlist con i classici più classici del periodo d’oro dei Judas Priest.

