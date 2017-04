Dave Matthews & Tim Reynolds, la playlist per prepararsi al tour

Il tour europeo di Dave Matthews & Tim Reynolds sbarcherà in Italia domani sera: ci voleva una playlist ad hoc, per ripassare un po’ di brani in attesa di riascoltarli sotto al palco. Tra il ’99 e il 2010 Matthews e Reynolds hanno pubblicato tre album come duo, tutti dal vivo: “Live at Luther College”, “Live at Radio City” e “Live in Las Vegas”.

Il duo si propone in versione acustica, e in scaletta di norma ci sono principalmente brani della Dave Matthews Band, gruppo nel quale entrambi militano, ma per l’occasione abbiamo deciso di pescare questi dieci brani dal repertorio di entrambi, includendo anche il Reynolds solista e la chicca “A Pirate Looks At Forty”, che vede i due suonare insieme al collega Jack Johnson.

Le date in Italia saranno tre in tutto: il 4 aprile al Teatro Colosseo di Torino, il 6 aprile al Gran Teatro Geox di Padova e il 7 aprile al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

