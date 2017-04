Dave Matthews & Tim Reynolds, le scalette dei concerti italiani

Parte questa sera il minitour italiano di Dave Matthews & Tim Reynolds. Il progetto acustico, che vede esibirsi il frontman della Dave Matthews Band in compagnia del collega e amico di lunga data, ha debuttato al Teatro Colosseo di Torino nella serata di martedì 4 aprile, per poi proseguire a Padova (6 aprile, Gran Teatro Geox) e terminare il 7 aprile al Teatro Degli Arcimboldi di Milano.

La band, che può essere considerata come un vero e proprio side project, ha iniziato ad esibirsi dal vivo nel 1993 e ha proposto concerti per ogni anno, escludendo una breve parentesi tra il 2001 e il 2003. Nel corso della lunga carriera, Dave Matthews & Tim Reynolds hanno pubblicato sei live album, tre rilasciati in formato fisico tra il 1999 e il 2010 e tre in digital download: gli ultimi lavori, resi disponibili all’interno della collana DMBlive series, immortalano altrettante esibizioni registrate nel 1993. Le esibizioni sono caratterizzate principalmente dalla riproposizione, in chiave riarrangiata, di classici della band madre, ma non sono da escludere anche la presenza di cover o di brani inediti.

Terminato il tour europeo con due concerti in Portogallo, il duo tornerà negli Stati Uniti per una serie di concerti in programma tra il mese di maggio e quello di giugno.

Dave Matthews & Tim Reynolds, la scaletta del concerto di Torino

Crush

When the World Ends

Warehouse

Where Are You Going

Funny the Way It Is

Dodo

Bartender

Lying in the Hands of God

Satellite

Out of My Hands

Don’t Drink the Water

Samurai Cop

Cornbread

Pretty Bird

Two Step

Virginia in the Rain

Stay or Leave

Grey Street

The Space Between

Fool to Think

Jimi Thing

Crash Into Me

All Along the Watchtower (Bob Dylan)

Dave Matthews & Tim Reynolds, la scaletta del concerto di Padova

Dave Matthews & Tim Reynolds, la scaletta del concerto di Milano

