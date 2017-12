Sono state annunciate le date del tour italiano di David Byrne, che toccherà il nostro Paese per tre show a luglio del prossimo anno a Ravenna, Perugia e Trieste.

L’ex frontman dei Talking Heads, vincitore in carriera del premio Oscar, del Golden Globe e di un Grammy Awards, nel 2002 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. L’ultimo lavoro dell’artista, in collaborazione con St.Vincent, si intitola “Love This Giant” e risale al 2012.

David Byrne tour 2018, le date dei concerti

19 luglio 2018

Ravenna – Pala De Andrè

Biglietti: da 20,00 a 60,00 € + d.p.

20 luglio 2018

Perugia – Arena Santa Giuliana

Biglietti: da 23,00 a 55,00 € + d.p.

21 luglio 2018

Trieste – Piazza Unità d’Italia

Biglietti: da 30,00 a 50,00 € + d.p.

Le prevendite dei biglietti per i concerti di David Byrne in Italia nel 2018 saranno attive dalle ore 11.00 di lunedì 18 dicembre 2017 su Ticketone.it, Vivaticket.it e Boxol.it a seconda delle tre date.

