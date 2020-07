David Gilmour, Yes I Have Ghosts è il suo ultimo singolo

Esce in radio e digitale il nuovo singolo di David Gilmour “Yes, I Have Ghosts”. Con questa nuova pubblicazione l’ex Pink Floyd interrompe un silenzio discografico che durava ormai da due anni, e lo fa ricorrendo ad una collaborazione con la figlia Romany, che nel brano suona l’arpa e canta.

Il brano è nato durante il lockdown e vede padre e figlia collaborare in un pezzo ispirato al romanzo “A Theatre For Dreamers”, scritto dalla moglie di Gilmour Polly Samson e ad oggi best seller del Sunday Times. L’autrice, qui anche in veste di scrittrice del brano, ha confermato che il brano è una delle tante collaborazioni fatte con il marito e ha apprezzato il fatto di far fondere due mondi come quello della letteratura e della musica. Il brano è un assaggio del tour che vedrà la famiglia Gilmour girare durante il mese di giugno 2021 per promuovere uno show ispirato a questa opera letteraria, che vede tra i protagonisti anche un giovanissimo Leonard Cohen.

Il periodo di lockdown dovuto alla pandemia Covid-19 è stato per Gilmour fonte di grande ispirazione. Oltre ad aver collaborato con la propria famiglia al singolo “Yes, I Have Ghosts” e al relativo concerto tematico, è stato protagonista di numerose esibizioni in live streaming.

Con l’occasione è stato anche ripreso un video per l’inedito singolo, che potete vedere qui sotto.

