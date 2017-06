David Guetta, si intitola 2U il nuovo singolo con Justin Bieber

È uscito oggi, venerdì 9 giugno 2017, “2U” nuovo singolo di David Guetta insieme a Justin Bieber. La traccia disponibile su tutte le piattaforme streaming e su iTunes punta ad essere uno dei tormentoni dell’estate.

“Justin ha una voce unica e io ho la massima ammirazione per il suo talento ma anche per le sue scelte. -dice David Guetta – Si è assunto dei rischi reinventandosi in una maniera così figa e creativa. Sono molto orgoglioso di aver potuto lavorare finalmente insieme. Sento che 2U sia un’incredibile fusione di emozioni, energia con una grande melodia combinata a dei suoni davvero cool”.

David Guetta sarà in Italia il 28 luglio 2017 a Piazzola sul Brenta (PD), in occasione del Postepay Sound Festival che si terrà all’Anfiteatro Camerini.



Di seguito, il video di “2U”. Protagoniste le modelle di Victoria’s Secret.

