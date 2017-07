David Guetta, la playlist per prepararsi al concerto di Padova

David Guetta si esibirà venerdì 28 luglio 2017 all’interno del festival Postepay Sound Padova, che si terrà nell’area ex Foro Boario del Gran Teatro Geox. Il DJ francese sarà protagonista, in Veneto, dell’unica data italiana per l’estate 2017. In vista dell’imminente concerto tricolore, potete ascoltare di seguito una playlist con alcune delle sue tracce più famose.

Nato nel 1967, debutta come dj a Parigi a soli 17 anni; durante gli anni Ottanta e Novanta assume la direzione artistica di numerosi club parigini. In quegli anni è tra i primi a sperimentare la musica house nei club e, grazie anche ai suoi primi singoli pubblicati, riesce a diventare un personaggio di spicco della scena delle discoteche francesi.

Il successo arriva nel 2002, anno nel quale pubblica quel “Just a Little More Love” che lo lancia nel panorama internazionale. Dopo una serie di dischi con i quali ha consolidato il suo status di DJ di riferimento, l’esplosione definitiva del fenomeno Guetta arriva nel 2009 con “One Love”, il suo album con il quale ha collezionato dischi di platino e diamante in giro per il mondo, e come produttore per “I Gotta Feeling”, uno dei brani più conosciuti del repertorio dei Black Eyed Peas.

L’ultimo album, “Listen”, è uscito nel 2014 e lo ha visto collaborare con Emeli Sande, Nicki Minaj e Sam Martin.

