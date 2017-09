David Guetta tour 2018, un concerto a Milano a gennaio

Dopo il successo della data di Padova, all’interno del Postepay Sound, sabato 20 gennaio 2018 David Guetta tornerà in Italia per un concerto evento al Mediolanum Forum di Milano.

Il suo ultimo singolo “2U” in collaborazione con Justin Bieber è stato certificato disco di platino in Italia. Negli ultimi anni il dj francese ha collaborato con alcuni degli artisti più importanti del panorama pop mondiale come Sia, Rihanna, Nicki Minaj, Madonna e tanti altri.

David Guetta tour 2018

20 gennaio – Milano, Mediolanum Forum

Apertura Porte: 18.00

Inizio Concerto: 21.00

Prezzo biglietti:

Golden Circle – Parterre in piedi – € 70,00 + 10,5 ddp

Parterre in piedi – € 45,00 + 6,75 ddp

Tribuna Numerata – Anello A – € 50,00 7,5 ddp

Tribuna Gold Numerata – Anello B – € 50,00 + 7,5 ddp

Anello B e C Non Numerato – € 45,00 + 6,75 ddp

Biglietti disponibili in esclusiva presale Vivo Club, solo per 24h, a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 6 settembre 2017, su Ticketone.it dalle ore 10.00 di giovedì 7 settembre e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate dalle ore 10.00 di sabato 9 settembre 2017.

