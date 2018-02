Dead Cross tour 2018, annunciati due concerti in Italia

Mike Patton, Dave Lombardo, Mike Crain, Justin Person, ovvero i Dead Cross, faranno tappa in Italia per due date: il 5 giugno 2018 a Bologna e il 6 giugno a Milano.

Lo scorso agosto, il supergruppo capitanato dal leader (tra gli altri) dei Faith No More e dallo storico ex batterista degli Slayer ha dato alle stampe il primo omonimo disco, in cui troviamo un Patton ispirato e poliedrico come non mai, in un lavoro estremo ma incredibilmente godibile dato il livello eccelso dei musicisti all’opera.

Dead Cross tour 2018, le date dei concerti

5 giugno 2018 – Bologna, Estragon

6 giugno 2018 – Milano, Alcatraz

Prezzo del biglietto in prevendita: €32,00 + d.p.

Prezzo del biglietto il giorno dello show: €37,00

Biglietti in vendita su circuito Ticketone a partire dalle ore 10.00 di venerdì 9 Febbraio.

