Decibel tour 2017, il calendario dei concerti

Oltre alle date dei concerti del tour 2017, l’album della reunion è uscito ieri, venerdì 10 marzo 2017, si intitola “Noblesse Oblige” ed è disponibile in versione standard, deluxe e nel box a tiratura limitata e numerata. Anticipato dal singolo “My My Generation”, il disco segna il ritorno, a quarant’anni dalla fondazione, dei Decibel di Enrico Ruggeri, Fulvio Muzio e Silvio Capeccia con un progetto nuovo di zecca, creativo, elitario e assolutamente lontano da intenti nostalgici.

Ritrovatisi per caso al concerto londinese per il quarantesimo di “Kimono My House” degli Sparks, la formazione di “Contessa” e “Vivo da re”, ha riscoperto il piacere di scrivere e suonare assieme, come ai vecchi tempi: “In tutti questi anni non è passato giorno in cui non mi sia trovato a rispondere a una domanda sui Decibel e tornare a suonare insieme è stato un regalo meraviglioso, ci siamo divertiti anche di più di quando avevamo vent’anni, perché questa volta eravamo molto più liberi”, racconta Ruggeri, che assieme a Muzio e Capeccia il 17 marzo partirà per un tour nei club e nei teatri delle principali città italiane. Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche basso, batteria e una chitarra ritmica.

Noblesse Oblige Tour 2017

Venerdì 17 marzo – Castelleone (Cremona)

Teatro del Viale

Sabato 18 marzo – Pomezia (Roma)

Club Duepuntozero

Sabato 25 marzo – Perugia

Teatro Morlacchi

Martedì 28 marzo – Torino

Club Le Roi

Mercoledì 29 marzo – Asti

Teatro Palco 19

Sabato 8 aprile – Genova

Teatro della Tosse

Lunedì 10 aprile – Milano

Teatro della Luna

Mercoledì 26 aprile – Bologna

Teatro Il Celebrazioni

Giovedì 18 maggio – Bergamo

Teatro Creberg

Venerdì 19 maggio – Nova Gorica

Casinò Perla

I biglietti per tutte le date sono disponibili su Ticketone.

