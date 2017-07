“What Do You Think About The Car?”, s’intitolerà così il disco d’esordio di Declan McKenna, prodotto da James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Florence and The Machine) e in arrivo il 21 luglio. Uscito di recente col nuovo singolo “Humongus” – un contagioso frullatone brit pop farcito di sorprendenti derive elettroniche -, Declan è il giovane artista da tenere d’occhio in quest’estate 2017.

Classe ’98, nato e cresciuto nell’Hertfordshire, il ragazzo si fece notare nel 2015 col singolo autoprodotto “Brazil”, sulla cui onda lo stesso anno vinse il Glastonbury Festival’s Emerging Talent Competition. Nel pezzo Declan critica la FIFA (travolta di lì a poco dallo scandalo corruzione) per aver assegnato i Mondiali al Brasile senza portare alla luce il problema della povertà, che affligge gran parte della popolazione del Paese. Ironia della sorte, “Isombard”, il quarto dei suoi singoli rilasciati ad oggi è nella colonna sonora del video game “FIFA 2017”. Anche qui il tema è scottante: media destroidi, che giustificano la violenza gratuita della polizia.

“Indie pop intelligente e socialmente consapevole”. Così è descritta la sua musica dalla BBC Music, che lo ha inserito nel suo listone “Sound of 2017” e in effetti gli argomenti non mancano al giovane Declan, autore ad oggi di due EP: “Liars” e “Stains”. Il secondo singolo “Paracetamol”, infatti, affronta il tema della rappresentazione falsata dei teenager transgender nei media, mentre per “The Kids Don’t Wanna Come Home” si è parlato di voce di una generazione. Chissà.

Intanto in UK, questo giovane talento se lo stanno coltivando a dovere, tra ospitate tv, festivalini e festivaloni, dal Glastonbury, dove ha suonato qualche giorno fa, al Reading and Leeds, dove lo attendono ad agosto, di ritorno da Coachella e Lollapalooza. Insomma, niente male davvero per uno che diciannove anni non li ha ancora compiuti.

Tracklist:

Humongous Brazil The Kids Don’t Wanna Come Home Mind Make Me Your Queen Isombard I Am Everyone Else Bethlehem Why Do You Feel So Down Paracetamol Listen To Your Friends

