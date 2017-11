Deep Purple tour 2018, due concerti in Italia a luglio

I Deep Purple torneranno nel 2018 in Italia per due concerti. Il 9 luglio all’Arena di Verona e l’11 luglio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi di Nichelino (TO).

Ad aprile è uscito il ventesimo album della band intitolato “InFinite“. ““InFinite” è un bel disco che vede ancor più la maturazione della band verso suoni progressive in cui synth e tastiere, assieme a strutture musicale più complesse in cui i ritornelli hanno perso il senso di esistere, allargando i confini e le ambizioni di una band che ancora non si sente stanca”. (La recensione completa del disco è disponibile qui).

Deep Purple tour 2018

9 luglio 2018 – Arena di Verona

11 luglio 2018 – Stupinigi Sonic Park, Nichelino (TO)

I biglietti per le date italiane saranno in vendita dalle ore 10 del 5 dicembre su TicketOne.

Comments

comments