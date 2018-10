Def Leppard tour 2019, un concerto in Italia a giugno

Un calendario sempre più ricco quello dell’estate del 2019, che oggi si impreziosisce di un altro nome di spicco, con il ritorno dopo una lunghissima assenza dai palchi nostrani dei Def Leppard. La band infatti si esibirà per un’unica data il prossimo 19 giugno al Mediolanum Forum di Assago (MI). Per l’occasione, la storica formazione britannica sarà accompagnata dai Whitesnake.

In circa quarant’anni di carriera i Def Leppard hanno venduto più di 100 milioni di album in tutto il mondo, e sono oggi in lizza per l’ingresso nella Rock And Roll Hall Of Fame insieme a Radiohead, Rage Against The Machine e The Cure.

Def Leppard tour 2019

Mercoledì 19 giugno – Milano, Mediolanum Forum

Parterre: € 65,00 + d.p.

Tribuna Gold numerata: € 85,00 + d.p.

Tribuna A numerata: € 85,00 + d.p.

Tribuna B numerata: € 75,00 + d.p.

Tribuna C numerata: € 65,00 + d.p.

Apertura cancelli: ore 18.00

Inizio concerti: ore 20.00

I biglietti sono disponibili dalle ore 10.00 di giovedì 25 ottobre sul circuito TicketOne.

