Demi Lovato tour 2018, un concerto in Italia a giugno

Demi Lovato ha annunciato un concerto in Italia. Il suo Tell Me You Love Me World Tour infatti arriverà all’Unipol Arena di Bologna il prossimo 27 giugno 2018.

Nel 2017 il singolo “Sorry Not Sorry”, estratto dal sesto album “Tell Me You Love Me”, è stato certificato disco d’oro in Italia. Il video ufficiale del pezzo ha raccolto 8,2 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore e a oggi conta oltre 300 milioni di views.

Demi Lovato tour 2018

27 giugno – Bologna, Unipol Arena

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 60 + € 9 di prevendita

Tribuna Ovest Numerata: € 65 + € 9,75 di prevendita

Tribuna Est Numerata: € 65 + € 9,75 di prevendita

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerto: ore 21.00

I biglietti sono disponibili in quantità limitata in esclusiva presale Vivo Club dalle ore 11.00 di mercoledì 14 febbraio. Sono invece in vendita sul sito di TicketOne a partire dalle ore 11.00 di venerdì 16 febbraio e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 11.00 di lunedì 19 febbraio.

Comments

comments