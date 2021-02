Denise Battaglia lancia il nuovo singolo Idromele

Ecco come l’artista presenta il brano: «Idromele è la storia di tutti. Sono i due lati della stessa medaglia. Il dolce e l’amaro mischiati assieme, come lo sono le esperienze che costellano la nostra esistenza… Le une complementari alle altre… Intrecciate insieme, donano ispirazione, tracciano parole, scrivono storie».

E’ disponibile sulle piattaforme streaming Idromele, il nuovo singolo di Denise Battaglia . Il titolo trae ancora una volta ispirazione dalla mitologia, questa volta quella norrena. Nella letteratura e nella mitologia, l’idromele veniva rappresentato come la bevanda dei re. Una nettare dal forte valore simbolico-iniziatico, capace di donare conoscenza e ars poetica a chi la beveva. Nel brano, l’idromele diventa metafora della non univocità e dell’unione degli opposti che spesso caratterizzano le nostre relazioni.

