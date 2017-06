Depeche Mode Tour 2017 2018, tre date nei palasport in inverno

Sono stati annunciati tre nuovi concerti dei Depeche Mode in Italia per il periodo invernale; le date, che faranno parte del Global Spirit Tour, sono state confermate dal promoter nazionale Live Nation con il tour nazionale negli stadi in pieno svolgimento, a poche ore dal concerto di ieri all’Olimpico di Roma e ad una manciata di giorni dalle tappe di Milano e Bologna, in calendario rispettivamente il 27 e 29 giugno.

I tre nuovi concerti vedranno Dave Gahan e soci esibirsi il 9 dicembre al PalaAlpitour di Torino, il 13 dicembre all’Unipol Arena di Bologna e il 27 gennaio 2018 al Mediolanum Forum di Milano.

Il combo britannico ha intrapreso dallo scorso maggio un tour mondiale che li vedrà protagonisti negli stadi e nei festival europei in questa prima fase; a questi concerti seguirà poi una lunga fase nei palasport prima nordamericani (Canada e Stati Uniti) e poi europea, con l’ultima che inizierà a novembre e proseguirà fino a febbraio. La coda del Global Spirit Tour è in programma per il mese di marzo 2018 in America Latina.

Depeche Mode Tour 2017 2018, le date nei palasport

09 dicembre 2017 – Torino, PalaAlpitour

13 dicembre 2017 – Bologna, Unipol Arena

27 gennaio 2018 – Milano, Forum

