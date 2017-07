Depeche Mode, raddoppiano le date a Torino e Milano

Biglietti in vendita su Livenation.it e Ticketone.it

Ennesimo trionfo per una band che non ha alcuna intenzione di fermarsi, e che ha da sempre trovato uno dei suoi punti di forza proprio nei live , oltre che nel successo di una produzione discografica inarrivabile.

Dopo i tre recentissimi sold-out allo Stadio Olimpico di Roma, allo Stadio Dall’Ara di Bologna e allo Stadio San Siro di Milano dello scorso giugno, e l’annuncio di tre nuove date invernali nei palazzetti, sempre all’interno del “Global Spirit Tour”, i Depeche Mode , a grandissima richiesta dei fan italiani, hanno raddoppiato i concerti a Torino e Milano, per un totale di cinque show nel Bel paese a cavallo tra dicembre 2017 e gennaio 2018 . Oltre agli appuntamenti già annunciati la scorsa settimana quindi (il 9 dicembre a Torino, il 13 dicembre Casalecchio di Reno, e il 27 gennaio ad Assago), ne sono previsti altri due l’11 dicembre a Torino, al Pala Alpitour e infine il 29 gennaio ad Assago (Mi), al Mediolanum Forum .

