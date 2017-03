Devendra Banhart tour 2017, il calendario dei concerti

Devendra Banhart sarà in concerto in Italia a giugno, e tornerà poi a luglio con tre nuove date. Negli anni Banhart si è fatto conoscere grazie alla sua voce, affascinante e carismatica, che l’ha portato anche a lavorare con nomi del calibro di Yoko Ono, Antony and the Johnsons, Beck e Natalie Portman.

Devendra Banhart tour 2017

3 aprile 2017 – Milano POSTICIPATO AL 24 GIUGNO (SOLD OUT)

Auditorium Di Milano Fondazione Cariplo

NUOVE DATE:

9 luglio 2017 – Gardone Riviera (Bs)

ANFITEATRO DEL VITTORIALE, Tener-A-Mente

10 luglio 2017 – Cesena

ROCCA MALATESTIANA, acieloaperto

11 luglio 2017 – Ostia Antica

Teatro Romano Di Ostia Antica

I biglietti per le nuove date saranno disponibili su ticketone.it dalle ore 10 di martedì 21 marzo, in tutti i punti vendita TicketOne e nelle altre rivendite autorizzate dalle ore 10 di venerdì 24 marzo.

Comments

comments