Dieci Anni di Home, due eventi a Treviso e Venezia a giugno e luglio 2019

Raddoppia Home Festival che, come già annunciato nel corso delle scorse settimane, per il 2019 aveva già di fatto confermato in via ufficiosa due rassegne a Treviso e Venezia.

La conferma del doppio evento è arrivata ufficialmente oggi, a meno di 24 ore dalla chiusura della nona edizione che ha portato 80mila persone nell’area Ex Dogana di Treviso. Il 2019 vedrà l’esordio di Home Festival al Parco San Giuliano di Mestre, in un evento che si terrà nel weekend dal 12 al 14 luglio, in una location che potrebbe far fare il salto di qualità alla rassegna. Rimarrà in piedi l’evento nella storica location, ma per il primo anno non si terrà più alla fine dell’estate ma nel mese di giugno: il weekend scelto è quello del 7 e 9 giugno.

Di seguito le date annunciate ad oggi.

Dieci Anni di Home

7-9 giugno 2019 – Treviso, Ex Dogana

12-14 luglio 2019 – Mestre Venezia, Parco San Giuliano

