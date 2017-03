Dinosaur Jr Tour 2017, due concerti in Italia a luglio

I Dinosaur Jr saranno in Italia la prossima estate per due concerti. I padri dell’indie rock americano sarà in Italia per due concerti per la promozione del nuovo album “Give A Glimpse Of What Yer Not” uscito nell’agosto dello scorso anno. Il ritorno nel Vecchio Continente della band vedrà sul palco la confermata lineup storica del gruppo, che dalla metà dello scorso decennio è tornata protagonista dopo un lungo periodo di silenzio; inoltre le due date (10 luglio Sesto San Giovanni, 11 luglio Padova) sono di fatto un recupero di quelle che vennero annullate la scorsa estate.

Il quarto lavoro dalla reunion, e undicesimo della loro carriera, conferma il valore di uno dei gruppi simbolo di un modo di fare rock che è stato fonte di ispirazione di nomi del calibro di Nirvana e Sonic Youth.

Di seguito tutti i dettagli dei concerti:

Dinosaur Jr Tour 2017, le date italiane

10 luglio 2017 – Sesto San Giovanni (Mi) – Carroponte

biglietti: 17 € + d.p. / 20 € in cassa

11 luglio 2017 – Padova – Parco della Musica

biglietti: 17 € + d.p. / 20 € alla porta

Info:

www.dnaconcerti.com

