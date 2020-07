Diodato, concluse ieri le tre date capitoline del tour Concerti di Un’Altra Estate

In questa estate quasi senza musica Diodato era stato uno dei primi ad annunciare un mini tour in modalità ridotta. Ieri, lunedì 27 luglio, è andata in scena alla Cavea dell’Auditorium Ennio Morricone di Roma l’ultima delle tre date romane dei “CONCERTI DI UN’ALTRA ESTATE” , tutte sold out.

In questi tre concerti capitolini, l’artista originario di Aosta vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Fa Rumore, è salito sul palco insieme a sette musicisti dando vita ad uno spettacolo live irresistibile e trascinante fortemente voluto in questa estate 2020 post confinamento, per tornare dal vivo a sostegno della musica, dell’arte e della bellezza.

La normale scaletta di Diodato è stata ri-arrangiata interamente per l’occasione creando un’alchimia unica in cui la voce intensa ed emozionata dell’artista si è fusa alla magia degli strumenti in un grande momento di condivisione e divertimento, un viaggio musicale imperdibile di 2 ore in cui l’artista ha dato conferma della sua grande versatilità e della capacità di emozionare, coinvolgere con passione il suo pubblico.

Oltre ai suoi recenti successi Diodato ha regalato al pubblico le canzoni del suo nuovo album “Che vita meravigliosa” e ha ripercorso la sua carriera con brani di repertorio e internazionali, accogliendo ogni sera sul palco ospiti come Dotan, nel duetto sulla sua “No Words” e “Perfect Day” di Lou Reed, il coro Flowing Chords, che ha accompagnato l’artista nella sua versione di “Amore che vieni, amore che vai” di De Andrè e la cantautrice Thony che ha cantato con Diodato il suo brano “The living I know” e “Across the universe” dei Beatles.

Queste le date dei “Concerti di un’altra estate”: il 31 luglio al No Borders Music Festival a Tarvisio (UD), il 4 agosto un concerto all’alba all’Indiegeno Fest – Teatro di Tindari (esauriti i biglietti), il 5 agosto al Teatro Antico, Taormina (ME), e il 15 agosto al Cinzella Festival, Grottaglie (TA).

