I Dire Straits Legacy tornano in tour con Trevor Horn al basso

Sono tornati in tour da pochi giorni i DSL Dire Straits Legacy con una nuova line-up che vede al basso il leggendario Trevor Horn accanto a Steve Ferrone.

La line-up per questa tournée internazionale partita dal Brasile vede, quindi, i componenti storici: Alan Clark (tastiere, hammond e cori), Danny Cummings (percussioni e cori), Mel Collins (sax) e Phil Palmer (chitarre), insieme a una sezione ritmica di tutto rispetto formata da: Trevor Horn (basso) e Steve Ferrone (batteria), e gli italiani: Marco Caviglia (voce e chitarra) e Primiano Dibiase (tastiere).

I DSL Dire Straits Legacy sono nati dall’amore e la passione per la musica dei Dire Straits, rock band britannica formatasi nel 1977, con l’idea di portare la musica della celebre band a tutti gli appassionati che hanno atteso a lungo di poter riascoltare dal vivo certi brani storici. L’anno scorso, è arrivato il primo tour internazionale, organizzato da We4Show, che li ha visti esibirsi in Francia, Svizzera, Lussemburgo fino al Sudamerica, così, anche i fan brasiliani dei Dire Straits hanno potuto finalmente riascoltare dal vivo classici come Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life, e tante altre hit.

Chi è Travor Horn

È uno dei più rinomati produttori della sua generazione, una vera leggenda dell’industria musicale. Dopo aver formato The Buggles e raggiunto i vertici delle classifiche con “Video Killed the Radio Star” nel 1979, Horn ha prodotto alcuni dei motivi più riconoscibili e indimenticabili di tutti i tempi, canzoni che identificano gli anni Ottanta come “Lexicon of Love” degli ABC, “Owner of a Lonely Heart” degli Yes, e le top hits di Frankie Goes to Hollywood “Relax”, “Two Tribes” e “The Power of Love. Trevor ha continuato a produrre hits per Tina Turner, Tom Jones, Marc Almond, Barry Manilow, Cher, Boyzone, 10cc, Bryan Ferry, John Legend, Lisa Stansfield, Robbie Williams, Grace Jones, Simple Minds e moltissimi altri.

I DLS hanno pubblicato di recente “3 Chord Trick”, un nuovo disco di brani originali marchiato “LEGACY” del quale proporranno alcuni brani nel nuovo tour che toccherà anche l’Italia. I DSL infatti torneranno nel nostro paese nell’autunno 2018, con una serie di concerti. Presto maggiori informazioni.

Comments

comments