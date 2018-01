15 dischi importanti che compiono 10 anni nel 2018

Sembra ieri e invece sono già passati dieci anni! Nel 2008 uscivano alcuni album destinati a definire il pop e il rock (e anche il rap di casa nostra per assurdo) in un modo totalmente inaspettato. Per molti si è trattato di grandi ritorni, per altri solo di una prima affermazione a cui si aggiungeranno in seguito altri successi. Quel che è sicuro è che ognuno di noi si è difficilmente reso conto che questi dischi siano usciti così tanto tempo fa…

2008 – Dieci anni fa

Beyoncé – I Am…Sasha Fierce

Caparezza – Le dimensioni del mio caos

Coldplay – Viva La Vida Or Death And All His Friends

Kings Of Leon – Only By The Night

Lil Wayne – Tha Carter III

Marracash – Marracash

Negrita – Helldorado

Guns N’ Roses – Chinese Democracy

Portishead – Third

Shinedown – The Sound Of Madness

Metallica – Death Magnetic

Protest The Hero – Fortress

Septic Flesh – Communion

Slipknot – All Hope Is Gone

Ufomammut – Idolum

