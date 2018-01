Le uscite metalcore, progcore e alternative più attese del 2018

Archiviato il 2017, ci aspettano altri dodici mesi di buona musica e di nuove band da scoprire. Ma, oltre alle sorprese che spero questo 2018 possa riservare in ambito alternative, metalcore e progcore, ci sono una già una manciata di uscite che i veri intenditori non possono farsi scappare. Dai dischi già fissati e annunciati da tempo, a quelli per i quali per ora dobbiamo solo accontentarci di ipotizzare una pubblicazione nell’arco dei prossimi 365 giorni, ecco tutte le band che quest’anno sforneranno nuovi lavori, e perché non potete assolutamente perderveli.

Black Veil Brides

Perché è tanto atteso “Vale”, il quinto album della formazione capitanata da Andy Biersack? Perché arriverà a quattro anni dall’omonimo e fortunato disco dei Black Veil Brides. Appuntamento al 12 gennaio per scoprire che cosa combineranno questi ragazzi a cui piace cambiare pelle di continuo.

Of Mice & Men

“Defy” (previsto per il 19 gennaio) sarà l’album della svolta per gli Of Mice & Men, un disco che promette di essere molto meno cupo e influenzato dal nu metal rispetto al precedente “Cold World” (2016), e soprattutto un drastico cambio di pagina dopo l’abbandono definitivo del vocalist Austin Carlile.

Don Broco

I Don Broco hanno tutte le carte in regola per fare il salto di qualità con “Technology” (2 febbraio): il fisico ce l’hanno, i pezzi pure, dal vivo sono una bomba e si sono fatti le ossa partecipando a tutti i festival open-air possibili e immaginabili. L’album della consacrazione? Staremo a vedere.

Long Distance Calling

Mi era piaciuto parecchio “TRIPS” (2016) dei Long Distance Calling. “Boundless”, in uscita il prossimo 2 febbraio, sarà un lavoro a sorpresa: se nel precedente avevamo prog, alt rock, ma anche power ballad e melodie orecchiabili, cosa mai ci regaleranno in questo settimo disco? Chi vivrà, vedrà.

Good Tiger

Tre anni fa è stato amore a primo ascolto con i Good Tiger, supergruppo composto da ex TesseracT, The Safety Fire e The Faceless. Impossibile non avere l’acquolina in bocca soprattutto quando sparano fuori singoli come “Grip Shoes”. Bentornata Tigre Buona, ci si risente il 9 febbraio con “We Will All Be Gone”.

Escape the Fate

Che gli Escape the Fate siano strabolliti dopo l’addio di Ronnie Radke è un dato di fatto da dieci anni ormai. Ma in ricordo dei bei tempi andati, soprattutto dopo il deludente “Hate Me” (2015), mi piace sempre dare una seconda possibilità ai Nostri. Speriamo solo che sia la volta buona con “I Am Human”, disponibile dal prossimo 16 febbraio.

Hypno5e

I francesi Hypno5e ci avevano fatto innamorare due anni fa con “Shores of the Abstract Line”. Chissà se “Alba: Les Ombres Errantes” (6 aprile) sarà all’altezza del precedente viaggio pazzesco all’interno di ambient, bordate djent/metalcore con tanto di cantato ai confini con l’hardcore puro, alternato a un pulito che affonda le radici nel prog rock e nella psichedelia.

I TBA che non vediamo l’ora vengano annunciati

Partiamo dal più certo: i Five Finger Death Punch hanno dichiarato che finalmente il tanto atteso settimo album (ancora senza titolo) vedrà la luce il prossimo maggio. Più vaghi sulla data di pubblicazione ma precisi sul titolo gli Attila, il cui nuovo lavoro, “Retribution”, dovrebbe essere disponibile nei prossimi mesi. Ma nel 2018 ci aspettiamo anche altri ritorni più o meno clamorosi: Tesseract (che hanno rilasciato la scorsa estate un inedito, “Smile”, e continuano a pubblicare post sibillini su Facebook), I Prevail, Whitechapel, Bring Me The Horizon (sognare non costa nulla), Saint Asonia, Architects (che non si sono lasciati sopraffare dalla scomparsa del chitarrista Tom Searle, anzi), Too Close To Touch e Parkway Drive.

