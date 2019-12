Dischi in uscita 2020, ecco gli album più attesi

Si sta concludendo un anno ricchissimo di uscite discografiche. Il 2019 ha segnato diversi ritorni stratosferici e altrettante sorprese più o meno nascoste (qui vi parliamo delle migliori), ma anche i prossimi dodici mesi, oltre a essere già costellati da una quantità di live in terra nostrana e non solo incredibilmente fitta e variegata (destinata ad aumentare in maniera esponenziale nelle prossime settimane), saranno ricchi di album per tutti i gusti.

Iniziamo scaldando i motori senza neanche uscire dai confini nazionali. Gianluca Grignani, Brunori SAS, Dardust, J-Ax, Diodato, Ghemon, Francesca Michielin, Colapesce & Dimartino, Dente, Max Pezzali, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Mahmood, Ghali, sono solo una manciata di nomi italiani che hanno annunciato il proprio ritorno nei negozi entro la fine del 2020.

Anche il pop internazionale non se la passa male. C’è già infatti chi ha ufficializzato la data di pubblicazione dei rispettivi nuovi lavori, come Halsey, che darà alle stampe “Manic” il prossimo 17 gennaio, o Grimes, che il 21 febbraio uscirà con l’atteso “Miss Anthropocene”. Torneranno nel 2020 anche Dua Lipa con “Future Nostalgia” e Lana Del Rey con un album spoken word, oltre alla talentuosa Alicia Keys. Non ancora confermati ma del tutto probabili, i comeback di Rihanna, Justin Bieber, The Weeknd, Kendrick Lamar e Cardi B.

Il rock mainstream vedrà di sicuro la riapparizione dei Green Day con “Father of All Motherfuckers” il prossimo 7 febbraio (giorno in cui vedrà la luce pure “Perdida” degli Stone Temple Pilots), i Tame Impala con “The Slow Rush” il 14 e The 1975 con “Notes On A Conditional Form” il 21 febbraio. Garantito anche il ritorno degli Idles, molto quotato un nuovo full-length dei Cure, così come dei Pearl Jam e dei Nine Inch Nails (secondo quanto dichiarato dallo stesso Trent Reznor). Potrebbero esserci novità anche in casa Red Hot Chili Peppers, ammesso che il ritorno a sorpresa di John Frusciante non abbia sparigliato le carte in tavola e rallentato la lavorazione dell’album numero 12 della band.

Per i fan del metal in tutte le sue sfumature il 2020 sarà un anno carico di novità. Gennaio infatti sarà il mese di “Ordinary Man” di Ozzy Osbourne, mentre “F8” dei Five Finger Death Punch è stato annunciato per il 28 febbraio. Sicuri i nuovi lavori di Sepultura, British Lion, A Day To Remember, Body Count, Breaking Benjamin, Suicide Silence, Heaven Shall Burn. Dovrebbero essere in dirittura di arrivo anche le date ufficiali delle pubblicazioni dei dischi di Asking Alexandria, Code Orange, Protest the Hero, Carcass, Gojira, Lamb of God, Mastodon, Megadeth e Deftones.

Tra le chicche dell’anno, prendete nota dell’uscita del terzo disco di Poppy (“I Disagree”, 10 gennaio), un’artista difficile da ascrivere a qualsiasi genere e che farà molto parlare di sé anche in Italia nel 2020, del secondo disco dei Me and that Man, il progetto dark folk di stampo satanico del leader dei Behemoth e di “Telemark”, nuovo EP di Ihsahn a cavallo tra black e progressive metal, previsto per il prossimo 14 febbraio. Per quanto riguarda metalcore, alternative e dintorni, imperdibili e confermatissime le nuove fatiche di Lorna Shore, Sylosis, Novelists, Loathe e Polaris, oltre a Annisokay e Dance Gavin Dance, sebbene non siano ancora noti né titolo né data ufficiale.

Comments

comments