Cosa dobbiamo aspettarci dal rock nel 2020?

Ve ne siete resi conto di certo. Un po’ perché è una ricorrenza ciclica, ogni scoccare di fine anno l’essere umano si guarda dentro e si guarda intorno e comincia a catalogare, raggruppare, mettere senso alla moltitudine che ha raccolto e che si trova davanti agli occhi, sparpagliata nella memoria. Ingoiate il vostro disappunto, armatevi di pazienza. I riepiloghi e le somme di fine anno sono un’esigenza umana, una delle varie forme che l’uomo tenta di adoperare per dare un senso al caos dell’esistenza. Una sua usabilità. Allora se i social vi sommergono di fastidiosi propositi e di resoconti messi in vetrina, che sia sbandierata o meno, consapevole o meno, dentro di voi è avvenuta la stessa cosa. Un altro metodo di semplificazione del vivere sta nel determinare le categorie umane, e noi siamo dentro quella che ama la musica, che passa la maggior parte del tempo con le cuffie nelle orecchie. Ci riconosci subito, siamo quelli a cui devi ripetere una qualsiasi richiesta almeno due volte, ed in mezzo a questa reiterazione c’è il consueto gesto di spegnere o scostare le cuffie e chiedere tra il seccato e l’indignato cosa di tanto importante domanda l’interruzione di ciò che per noi è importante quanto respirare, l’ascoltare musica.

Per noi è importante guardarci sempre intorno, affiancare alla musica che ci ha cresciuto e che ci accompagna senza sosta nella nostra vita anche quello che ci succede intorno, quello che la musica ha fatto e detto nell’anno passato. Perché lei è il principio di tutto, è la sorgente eterna dalla quale sgorga ciò che ci fa sentire vivi, e il suo stato di salute odierna non può esserci indifferente solo perché il tipo di musica che noi amiamo è racchiusa nel decennio ’90 o ’70. “Se brucia la casa del tuo vicino la cosa ti riguarda, e molto” diceva Orazio. Arrivati al giro di boa del primo decennio dei 2000, questo ultimo anno ha detto molto dello stato della musica mondiale e in particolare del rock. Ciò che ci si aspetta dal 2020 è in gran parte conseguenza di quello che è stato seminato negli ultimi mesi. In redazione, come penso in tutte le redazioni mondiali che si occupano di rock, si è avuta la sensazione di un movimento tellurico che sta smuovendo la crosta che regge i nostri piedi per un big one che sconvolgerà le nostre vite di ascoltatori.

E’ vero che gran parte della musica e dei live sono di grandi band storiche e stoiche che continuano a macinare fan e soldi (il tour più remunerativo degli ultimi anni non è di una band emergente, ma di vecchi marpioni sopravvissuti agli anni ’80 come i Guns ‘n Roses), ma questi si portano dietro tutti gli altri, sia per quanto riguarda il cash che rimpingua le casse delle case produttrici che sotto i palchi di tutto il mondo fino agli ascolti associati sulle piattaforme streaming. Insomma per dirla semplice, se non ci fossero i concerti dei Guns, dei Foo Fighters, e se gli Who e Ozzy non facessero ancora album, i numeri dei Greta Van Fleet e degli Struts sarebbero molto più miseri. Lunga vita al rock & roll quindi e guardiamo con entusiasmo a cosa ci offre questo 2020, che esploderà in tutta la sua forza con la stagione estiva dei grandi concerti, che in questi giorni di annunci sta già facendo girare la testa ai fan di tutto il mondo. Uscite discografiche ed eventi live sono per forza di cose legate a doppio filo, anche in questi tempi di sovraesposizione in cui basta stare su un palco a tutti i costi trovando qualsiasi giustificazione, dalle celebrazioni di decennali di album storici ai tanto criticati tour di addio che spesso celano solo una scusa di creare un panico da ‘adesso o mai più’ nei portafogli dei fan. Vanno alle stampe riedizioni, vengono rispolverate demo, pubblicati EP da una manciata di pezzi, tutto per creare una fiammella che avvii i grandi carrozzoni live, il vero motore fabbrica soldi di questa era senza supporto fisico, senza più negozi di dischi, con il solo vinile a mantenere viva la velleità ludica dell’ascoltatore di musica.

Niente paura però, dalle notizie che conosciamo abbiamo un quadro abbastanza confortante su quello che uscirà dalle nostre cuffie per quanto concerne la musica nuova. Sappiamo che i Pearl Jam non solo ci scalderanno il cuore sul palco di Imola questa estate, ma che con ogni probabilità ci regaleranno finalmente quello che sarà il seguito di “Lightning Bolt”. Sarà bellissimo, a prova di bomba? La sensazione è che piaccia o meno, se ne parlerà tantissimo, e questo è un bene. Non sappiamo ancora il titolo, come non sappiamo quello del ritorno dei Cure, ma nuova musica da parte di Robert Smith è sempre un evento che travolgerà sia i più navigati che gli ascoltatori più freschi. Per gli amanti delle sonorità più heavy l’anno che verrà sarà una bella botta di adrenalina, con il ritorno dei Deftones, dei Mastodon, dei Lamb Of God e dei Gojira. Tutti i migliori gruppi del metal moderno e tutti in una volta, ma attenzione a vecchie glorie come Ozzy Osbourne, Carcass, King Diamond e i Megadeath della fenice Dave Mustaine, al quale auguriamo ogni bene e pronta guarigione.

Le nuove leve si fanno spazio a spallate e ritroveremo gli Heaven Shall Burn, gli A Day To Remember e il ritorno degli Asking Alexandria. Per le sonorità alternative torna, ed era ora, Trent Reznor con i suoi Nine Inch Nails, seguito dalla comitiva di gruppi figli del nu metal con Breaking Benjamin, Five Finger Death Punch, Static-X con il nuovo misterioso cantante dopo la tragica morte di Wayne Static. Ritornano dai 90’s gli Stone Temple Pilots con l’ormai svezzato nuovo vocalist Jeff Gutt questa volta con un album interamente acustico intitolato “Perdida”, e occhio anche al ritorno dei Bush di Gavin Rossdale. Altri protagonisti di questa estate live saranno i Green Day che escono con “Father of All Motherfuckers”.

Questi sono solo alcune delle uscite previste ma moltissime altre potrebbero sorprenderci negli ultimi mesi dell’anno a venire. Molti vulcani dormienti hanno ricominciato a brontolare dai meandri delle loro caverne sotterranee, perché Axl e Slash hanno molto materiale per un nuovo album e gli AC/DC hanno un LP che deve essere pronto ormai da qualche parte. Dai Foo Fighters di Dave Grohl ci si deve aspettare sempre di tutto, così come da Josh Homme, e Corey Taylor parla sempre più insistentemente del suo primo album solista. Insomma, sturatevi le orecchie in questo 2020 e non guardatevi solo alle spalle. Davanti a noi c’è ancora musica, e fino a che avremo respiro la seguiremo ovunque ci voglia portare.

