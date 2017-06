Manca poco meno di un mese al Dissonance Festival, kermesse dedicata al metal moderno in tutte le sue declinazioni, giunta ora alla quarta edizione. Il Circolo Svolta di Rozzano (Mi) ospiterà il prossimo 1 e 2 luglio band nazionali e internazionali del calibro di The HAARP Machine e soprattutto dei Northlane, freschi dell’uscita dell’ultimo disco in studio “Mesmer”, pubblicato a sorpresa lo scorso 24 marzo.

Il bill è quasi del tutto delineato, ma nei prossimi giorni verranno comunicate gli ultimi gruppi che si andranno a esibire durante la due giorni del festival.

Dissonance Festival 2017 – Il programma dei concerti

1 luglio 2017

The|HAARP|Machine

Here Comes The Kraken

Novelists

The Royal

e molti altri TBA

2 luglio 2017

Northlane

Oceans Ate Alaska

Napoleon

Exist Immortal

Full of Hell @A Dissonant Matinee

e molti altri TBA

Prezzo biglietti:

Day 1: 15€ in prevendita / 18€ alle casse

Day 2: 25€ in prevendita / 28€ alle casse

Abbonamento 2 giorni: 40€ in prevendita / 45€ alle casse

Biglietti in vendita su http://dissonancefestival.bigcartel.com/

