Dissonance Festival 2018, il programma dei concerti e le informazioni sui biglietti

Ritorna anche nel 2018 il Dissonance Festival, kermesse dedicata al metal moderno in tutte le sue declinazioni, giunta ora alla quinta edizione. Come da tradizione, l’evento si terrà al Circolo Svolta di Rozzano (Mi), quest’anno il 30 giugno e il 1 luglio.

Tra i primi nomi annunciati compaiono Erra, Crystal Lake e Ghost Iris, ma il bill della due giorni del festival è ancora tutto da delineare con ulteriori annunci nelle prossime settimane.

Dissonance Festival 2018 – Il programma dei concerti

30 giugno 2018

TBA

1 luglio 2018

Erra

Crystal Lake

Ghost Iris

e molti altri TBA

Prezzo biglietti:

Day 1: 25€ in prevendita

Day 2: 20€ in prevendita

Abbonamento 2 giorni: 40€ in prevendita

INGRESSO RISERVATO AI SOCI ACSI

ATTENZIONE:

Le prevendite acquistabili sul nostro store sono esclusivamente digitali, quindi NON verranno spedite e vanno riscosse direttamente in cassa la sera del concerto. Subito dopo il pagamento riceverete una email di conferma contenente i vostri dati e il codice del vostro ordine, che va presentata in cassa stampata o anche semplicemente da uno smartphone. Per la vostra sicurezza vi raccomandiamo di presentarvi alla cassa muniti di documento d’identità o di una fotocopia del documento dell’intestatario dell’ordine, nel caso sia diverso dalla persone che effettivamente userà la prevendita.

Biglietti in vendita su http://dissonancefestival.bigcartel.com/

Comments

comments