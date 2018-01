Dolores O’ Riordan, morta a 46 anni la cantante dei Cranberries

Come riportato da molti organi di stampa internazionali e confermato dallo stesso portavoce dei Cranberries, Dolores O’ Riordan è morta all’età di 46 anni.

La cantante si è spenta improvvisamente a Londra, dove si trovava in studio di registrazione con la sua band. Al momento non sono note altre informazioni e le cause della morte.

Risale allo scorso 20 dicembre l’ultimo post Facebook della vocalist irlandese sulla pagina ufficiale del gruppo, nel quale rincuora i fan sulle sue condizioni di salute in seguito alla cancellazione di diverse date lo scorso anno, inclusi gli show programmati nel nostro Paese.

La cantante, autrice e chitarrista originaria di Limerick, dopo aver lasciato, seppur non ufficialmente, i Cranberries per intraprendere la carriera da solista nel 2003, era tornata nel gruppo nel 2009. L’ultimo disco della formazione, intitolato “Something Else“, è stato pubblicato invece nel 2017.

News in aggiornamento

