Azione. Una band di cloni, vestita da carcerati con tanto di palla al piede, suona in preda a un comprensibile sconforto. Il frontman, in tutto il suo splendore, scende dal palco accompagnato da due ballerine. Per poi finire investito da un furgone delle consegne. Si apre così il video di “Come Out To LA” dei Don Broco, nuovo singolo estratto da “Technology”, il terzo album della band britannica, in uscita il prossimo 2 febbraio. Anche se potrebbe essere benissimo l’incipit di un qualsiasi film splatter di serie Z.

Nonostante i Don Broco non siano nuovi alle celebrazione del loro amore per il grottesco (qualcuno ricorda il cambio di facce del video di “Pretty”?) e anche se siamo solo al 5 gennaio, la clip di “Come Out To LA” si candida per essere il miglior video del 2018. E non solo per le suddette scene da peggior B-movie, ma anche per il modo in cui si ironizza sugli stereotipi delle band e dei manager senza scrupoli pronti a tutto pur di spremere soldi dai loro pupilli.

Infatti, allo squartamento nella finzione del cantante Rob Damiani, c’è chi (il regista) reagisce disperandosi, chi (il manager) trova una soluzione che chiunque abbia letto Pet Sematary sa che non potrà mai andare a buon fine, e chi, (il batterista) non vede l’ora di diventare lui stesso lead singer. Anche se poi le cose non andranno esattamente così, ma non vi voglio spoilerare nulla perché i quasi cinque minuti di durata del video saranno sicuramente il momento più spassoso della vostra giornata.

