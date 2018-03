Don Broco tour 2018, una data a Milano a maggio

Non sembra esaurirsi il periodo fortunato per i Don Broco. Dopo la pubblicazione lo scorso 2 febbraio di “Technology“, terzo album che ha raggiunto la posizione numero cinque della classifica nazionale inglese degli album, oltre ad aver debuttato in vetta alla Rock Charts, al secondo posto della Indie Charts, al secondo anche della Vinyl Charts e al numero uno della Cassette Charts sempre in UK, la formazione britannica ha annunciato nuove date europee a cavallo tra maggio e giugno 2018, in Francia, Belgio, Svizzera e Germania, dove prenderanno parte sia al Rock am Ring che al Rock im Park.

La band capitanata da Rob Damiani arriverà anche in Italia per un’unica data da headliner, il prossimo 26 maggio a Milano.

Don Broco tour 2018

Sabato 26 maggio 2018

Serraglio Live – Via Gualdo Priorato, 5, 20134 Milano

