Dr.Dre, rappresenterà Los Angeles per le Olimpiadi 2024

Dr.Dre è tra i componenti del comitato per le Olimpiadi di Los Angeles 2024. Il produttore discografico, che ha iniziato la sua carriera nella seconda metà degli anni Ottanta come membro degli NWA, si è quindi visto riconoscere il suo talento imprenditoriale, che ha dimostrato prima nell’industria discografica come fondatore e produttore per la Death Row Records e la Aftermath Entertainment e, successivamente, come uomo dietro al marchio Beats, venduto poi ad Apple in un deal che lo portò nel board del colosso di Cupertino.

Il nome di Dr.Dre è solo uno di una rosa che avrà il compito di portare le Olimpiadi del 2024 in California, battendo l’agguerrita concorrenza di Parigi dopo l’abbandono di altre città, tra le quali Roma. Tra gli altri nomi coinvolti nel progetto LA2024 troviamo Jeanie Buss e Steven Balmer, proprietari rispettivamente dei Lakers e dei Clippers, Placido Domingo, il produttore David Geffen, gli ex cestisti Magic Johnson e Jason Collins, Bob Iger della Walt Disney Company e Michael Rapino di Livenation.

Il compito di questo comitato, che vanta più di 100 figure di spicco del panorama sportivo, imprenditoriale, scolastico tecnologico e dell’intrattenimento, è quello di lavorare a livello internazionale per i prossimi sei mesi in vista della cerimonia del 13 settembre, quando a Lima (Perù) il CIO nominerà la città che ospiterà i Giochi Olimpici del 2024.

