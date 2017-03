Drake, pubblica a sorpresa il nuovo album More Life

Drake ha pubblicato il suo nuovo album “More Life”. La premiere del disco, il cui ascolto è possibile attraverso le più note piattaforme di streaming digitale, è avvenuta nella giornata di ieri all’interno della sua trasmissione OVO Sound sull’emittente radiofonica Beats 1.

Il nuovo album però non deve essere definito come un’uscita ufficiale, come puntualizzato dallo stesso artista: per definire più correttamente “More Life”, Drake ha infatti usato la frase “Playlist di musica originale“. Del suo ritorno, che arriva a pochi mesi da quel “Views” uscito a maggio 2016, se ne parla da diverse settimane, al punto che il disco sarebbe dovuto uscire nei progetti iniziali entro la fine del 2016. Dei primi estratti resi noti ad ottobre, la sola “Fake Love” ha trovato spazio nella tracklist finale.

Tra gli ospiti presenti nel disco troviamo Kanye West (“Glow”), 2Chainz e brevi cameo di Lil Wayne e Skepta. Spazio anche per l’ormai ex compagna Jennifer Lopez, il cui campionamento di “If You Had My Love” viene proposto in “Teenage Fever”.

La pubblicazione di “More Life” arriva a poche settimane dal termine del tour europeo che lo ha visto protagonista per diverse settimane in giro per il Vecchio Continente.

