Dream State, guarda il video di In This Hell

È stato pubblicato lo scorso 29 gennaio il video di “In This Hell“, nuovo singolo dei gallesi Dream State, promettente band post-hardcore nominata proprio in questi giorni tra le prime dieci “Hottest Bands of 2018” da Kerrang!.

CJ Gilpin, vocalist e frontwoman del quintetto (che di recente è entrato a far parte della scuderia UNFD), ha dichiarato a proposito del nuovo brano: ““In This Hell” rappresenta un periodo di transizione attraverso il quale siamo passati, e cambiare non è mai semplice. Volevamo scrivere una canzone che veicolasse tutta questa confusione mentale, e la tempesta prima della calma che prosegue da “White Lies”. Ed è stata inoltre annunciata la ristampa proprio di “White Lies”, che figura tra i pezzi di maggior successo dei Dream State.

