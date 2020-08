Dream Theater, i fondatori John Petrucci e Mike Portnoy insieme per il nuovo brano Terminal Velocity

Come riportato il mese scorso, i fondatori dei Dream Theater John Petrucci e Mike Portnoy si sono recentemente riuniti per il prossimo album solista del primo, Terminal Velocity. Ora, la title track dell’LP è stata svelata, segnando la prima canzone con la coppia da quando Portnoy si è separato dai Dream Theater un decennio fa.

Oltre a fondare i Dream Theater insieme al bassista John Myung nel 1985, il chitarrista Petrucci e il batterista Portnoy sono considerati entrambi tra i migliori musicisti metal ai loro rispettivi strumenti. Quindi, ascoltarli di nuovo insieme in una canzone è un piacere non solo per i fan di lunga data dei Dream Theater, ma per i metalhead in generale.

Il brano strumentale “Terminal Velocity” è accompagnato da un video musicale che mette in mostra l’abilità tecnica di Petrucci e Portnoy, insieme al bassista Dave LaRue (Flying Colors, Steve Morse Band). Tutti e tre i musicisti suonano insieme sull’intero album, che uscirà il 30 ottobre.

“Avere Mike che suonava la batteria in questo disco è stato davvero speciale per me e ha fatto un lavoro assolutamente incredibile esplorando i vari stili e le sfide tecniche che la mia musica ha presentato nel modo in cui solo lui può fare”, ha affermato Petrucci. “È stato molto catartico per entrambi, credo, suonare di nuovo insieme dopo tutti questi anni ed è stato davvero fantastico! Il modo di suonare vivace, intuitivo ed energico di Mike ha davvero aiutato a elevare queste nuove canzoni a un livello di cui non potrei essere più felice.“

Portnoy si è separato dai Dream Theater nel 2010 quando si è unito agli Avenged Sevenfold in seguito alla tragica morte del loro batterista Jimmy “The Rev” Sullivan. Quando il mandato di Portnoy con gli Avenged Sevenfold non durò a lungo, cercò di rientrare nei Dream Theater, ma avevano già assunto Mike Mangini, che rimane l’attuale batterista della band prog-metal.

Ascolta John Petrucci e Mike Portnoy di nuovo insieme su “Terminal Velocity” di seguito e preordina l’album completo qui.

Foto copertina: John Petrucci e Mike Portnoy, via Facebook

