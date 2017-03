Dropkick Murphys e Flogging Molly tour 2017, un concerto in Italia a luglio

A luglio 2017 Dropkick Murphys e Flogging Molly saranno in tour in Italia insieme, per un concerto a Carroponte (Sesto San Giovanni, Milano) che sarà un evento unico a livello europeo. Si prospetta la migliore celebrazione possibile, per gli amanti del celtic punk.

I Dropkick Murphys sono attualmente impegnati nella promozione del recente “11 Short Stories of Pain and Glory”, pubblicato all’inizio dell’anno, nono album di una carriera ventennale: come suggerito dal titolo, si tratta di undici brani che raccontano undici storie, toccando i temi cari al complesso come l’amore per la propria terra, l’amicizia, e la lotta di classe.

Sul nuovo album dei Flogging Molly non sappiamo ancora molto: i dettagli arriveranno prossimamente. Al momento sappiamo che le registrazioni sono ufficialmente terminate.

Dropkick Murphys | Flogging Molly tour 2017

11 luglio 2017 – Sesto San Giovanni, Milano

Carroponte

Ingresso in cassa 35,00 €

Ingresso in prevendita 30,00 €

Prevendite dei biglietti disponibili sui circuiti Ticketone, Mailticket, Vivaticket e Bookingshow.

Comments

comments