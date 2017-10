Dropkick Murphys e Flogging Molly tour 2018, un concerto in Italia a febbraio

Dopo il successo della data a Sesto San Giovanni (MI) dello scorso 11 luglio, Dropkick Murphys e Flogging Molly hanno deciso di intraprendere un tour europeo congiunto, che toccherà di nuovo l’Italia per un’unica data il 14 febbraio 2018 al Gran Teatro Geox di Padova. Oltre alle due band paladine del celtic punk, si esibirà anche Glen Matlock, fondatore dei Sex Pistols, per uno speciale set acustico.

I Dropkick Murphys hanno pubblicato lo scorso 6 gennaio “11 Short Stories of Pain and Glory”, nono album in carriera per la formazione, che come da sempre miscela musica tradizionale irlandese, punk e folk narrando undici storie che racchiudono argomenti cari alla band: l’amore per la propria terra, l’amicizia, la lotta di classe.

Anche i Flogging Molly hanno pubblicato nel 2017 un nuovo album, “Life Is Good”, uscito lo scorso 2 giugno, che arriva a ben sei anni dall’ultima fatica in studio dei Nostri, il fortunato “Speed Of Darkness”.

Dropkick Murphys e Flogging Molly tour 2018

Mercoledì 14 febbraio 2018

Gran Teatro Geox, Padova

Ingresso in cassa 42,00 €

Ingresso in prevendita 35,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili a partire da mercoledì 11 ottobre alle ore 10.00 sui circuiti Mailticket, Vivaticket, Ticketone e Bookingshow.

