Dua Lipa, incide un pezzo reggaeton con J Balvin e Bad Bunny

Di un pezzo reggaeton inciso da Dua Lipa se ne parlava da diverse settimane. Lanciata dal clamoroso successo del suo album “Future Nostalgia”, uscito lo scorso marzo, la cantante britannica ha pubblicato oggi il singolo “Un Día (One Day)”, nel quale ha collaborato con due nomi di spicco del genere come il colombiano J Balvin e il portoricano Bad Bunny. In cabina di regia il produttore Tainy, che ha raggiunto il successo internazionale con il singolo “I Like It” di Cardi B e soprattutto con l’album “OASIS”, una delle tante collaborazioni fatte proprio con J Balvin e Bad Bunny.

La gestazione del brano sarebbe durata almeno un anno e mezzo e la cantante di “New Rules” sarebbe stata coinvolta in un secondo momento. Come per molti pezzi del genere, inglese e spagnolo si mescolano per raccontare la vicenda di persone che condividono con la frustrazione di non cogliere le cose belle della vita vicine a loro.

“Un Día (One Day)” è accompagnato da un video promozionale diretto da STILLZ e che vede protagonista l’attrice spagnola Ursula Corbero, nota per essere tra i protagonisti della serie Netflix “La Casa Di Carta”.

Inizialmente previsto per il 2020, il tour mondiale di supporto a “Future Nostalgia” passerà per l’Europa il prossimo anno. Dua Lipa si esibirà nella sua unica tappa italiana a Milano il 10 febbraio 2021.

