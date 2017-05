Duran Duran tour 2017, un concerto all’Home Festival di Treviso il 31 agosto

I Duran Duran tornano in concerto in Italia. Il prossimo agosto il Paper Gods Tour della band farà tappa sul palco dell’Home Festival. Simon Le Bon e soci saranno gli headliner della seconda giornata dell’ottava edizione del festival: suoneranno di fronte al pubblico dell’Home Festival la sera del 31 agosto. La rassegna si svolgerà a Treviso in zona ex Dogana da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre 2017.

I biglietti per la prima giornata dell’Home Festival sono ancora disponibili: i tagliandi consentono l’ingresso a un’intera giornata del festival e comprendono tutti i concerti in programma per quella giornata. Quelli per il 31 agosto, dunque, consentono di assistere anche al concerto dei Duran Duran.

Duran Duran tour 2017, date concerti

31 agosto: Treviso, zona ex Dogana (Home Festival)

