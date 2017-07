Che cos’è Echo e come funziona

Ma Echo si rivolge anche agli addetti ai lavori: manager, produttori, promotori e compositori. Infatti la value proposition dell’applicazione si basa sul dare la possibilità ai vari artisti di esprimere il proprio talento, considerando che circa il 90.7% dei musicisti di norma rimane sconosciuto. Ma grazie a questa innovativa community musicale, chiunque ha la possibilità di dare visibilità alla propria creatività e soprattutto alla propria musica a livello globale, e il tutto in un paio di click.

Scaricabile tramite app su Google Play e App Store, Echo si pone l’obiettivo di rivoluzionare il mondo della musica e consentire a nuovi talenti di emergere , grazie ai propri profili pubblicati sulla piattaforma. Un ottimo strumento quindi per cercare di sfondare, e che permette a tutti gli artisti di farsi notare sul social network attraverso il sostegno dei fan, oltre che ricevere premi e donazioni.

Da oggi condividere la passione per la musica è ancora più semplice: nasce infatti Echo, il primo social network che consentirà a tutti gli appassionati di scoprire e condividere video musicali postati da utenti di tutto il mondo . Ideato da Tommaso Parmigiani, studente all’Università di Pavia, e da Enrico Fracchioni, specialista nell’Event Management, Echo è stato sviluppato dall’azienda milanese Silicon Make App.

